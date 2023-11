NARDELLA, Con ACF grande sintonia. Stadio? Attesa Tar

Fonte: Italpress

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

A margine di un intervento tenuto a Palazzo Vecchio, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato ai giornalisti presenti anche di un evento che si è svolto ieri sera al Viola Park, una serata di beneficenza organizzata per raccogliere fondi a favore della popolazione colpita dall'alluvione e che ha visto l'adesione di tanti personaggi pubblici: "Ieri siamo stati al Viola Park, è stata una bellissima serata. Devo fare i complimenti a Giovanni Nigro che ha realizzato una serata molto bella che ha avuto una duplice funzione: raccontare il progetto Viola Park ma anche una raccolta fondi per i luoghi colpiti per l'alluvione. Penso che il Viola Park debba essere, oltre che a un centro tecnico sportivo, anche un luogo della comunità fiorentina e toscana. Ieri ho visto il sindaco di Lucca e di Campi, tanti colleghi e ripeto, è stata una bella serata.

Se abbiamo parlato dello stadio? Con Barone parliamo sempre di quello e devo dire che c'è grande sintonia. Ora aspettiamo il verdetto del Tar del Lazio e poi potremo vedere anche l'esito della gara pubblica. Abbiamo tanti passaggi importanti davanti a noi nei prossimi giorni".