NARDELLA, Calcio Storico e Corteo in Qatar nel 2022

Una notizia quantomeno curiosa (viste le voci di un interessamento di fondi del Qatar nei confronti della Fiorentina) condivisa dal sindaco di Firenze Dario Nardella attraverso i propri canali social: nel Mondiale in programma proprio in Qatar nel 2022 ci saranno anche il Calcio Storico Fiorentina e il Corteo della Repubblica Fiorentina. "Una bella notizia per Firenze: porteremo il Calcio storico e il Corteo della Repubblica Fiorentina a Doha per i Mondiali del Qatar 2022 come fu fatto per Spagna ‘82. La storia e la tradizione della nostra città in alto nel mondo. Evviva Fiorenza" il tweet del primo cittadino fiorentino che riportiamo qua sotto:

Una bella notizia per #Firenze: porteremo il Calcio storico e il Corteo della Repubblica Fiorentina a Doha per i Mondiali del #Qatar2022 come fu fatto per Spagna ‘82. La storia e la tradizione della nostra città in alto nel mondo. Evviva #Fiorenza ️@ComuneFi — Dario Nardella (@DarioNardella) 23 maggio 2019