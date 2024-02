NARDELLA, ACF su stadio? Da noi risposta concreta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenuto a un evento relativo al Comune di Firenze, ha parlato anche del tema stadio, alla luce delle perplessità sollevate nei giorni scorsi dal presidente della Fiorentina Commisso e dal dg viola Barone. Ecco le sue parole riportate dall'agenzia di stampa Italpress: "Le perplessità della Fiorentina? Credo che abbiamo dato una grande svolta al tema dei lavori. La preoccupazione dei tifosi, della società e della città era anzitutto quella di conciliare i lavori con le partite della Fiorentina e noi abbiamo dato una risposta.

Sono contento che il presidente Commisso abbia riconosciuto questo risultato, come sempre noi lavoriamo nell’interesse della città, del quartiere, dei tifosi e l’inizio dei lavori è imminente. Quello che io ho detto in conferenza stampa non è un auspicio ma è un impegno concreto, sia sui tempi sia anche sulla capienza”.