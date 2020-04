NAPPI, Approvo la politica di Commisso. Baggio...

Marco Nappi, ex calciatore di Fiorentina e Genoa, ha parlato così a Momenti di Calcio: "Ho tantissimi amici e tifosi a Firenze. Mi sento con molti ex viola come Antognoni, Di Chiara, Carobbi e tanti altri. Ho vissuto due anni con impegno e professionalità. Essere ancora amato dai tifosi è un grane piacere per me. Nessuno si sarebbe mai aspettato che arrivassimo in finale di Coppa Uefa. Sono fiero e mi sento vincitore di quella finale moralmente. Purtroppo a noi c’è stata data la medaglia del secondo posto, ma la soddisfazione è stata enorme lo stesso. Approvo la politica di Commisso di far emergere i giovani e acquistare giocatori importante, è un investimento per il futuro. Con il grande impegno e il lavoro di Iachini, sicuramente potrà formare una squadra che può ambire a grandissimi livelli. Baggio e Borgonovo? Si commentano da soli. Roberto è stato un grandissimo calciatore, ragazzo, simpatico e fantastico. Stefano lo stesso. Un venerdì sera in ritiro con Baggio, lui mi fece bere un bicchiere di aceto senza che io lo sapessi ed è stato il benvenuto di Roberto Baggio a Firenze. Su Borgonovo mi ricordo che una volta a Castel Del Piano dopo un allenamento: lui stava facendo stretching e io da dietro gli feci un gavettone con un secchio pieno di acqua gelata e ridemmo molto. Il giocatore che mi assomiglia nelle movenze, anche se fisicamente è più forte di me è Federico Chiesa della Fiorentina".