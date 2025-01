NAPOLI, Ecco il sostituto di Folorunsho: preso Casadei

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Scatto del Napoli per Cesare Casadei. Nella giornata di oggi il club partenopeo ha superato la concorrenza del Torino per il centrocampista del Chelsea classe 2003 e conta nelle prossime ore di chiudere l'accordo economico coi blues.

La società del presidente De Laurentiis vuole chiudere in tempi rapidi questa operazione anche perché prima del fine settimana Michael Folorunsho sbarcherà a Firenze per iniziare la sua avventura con la casacca della Fiorentina: l'accordo tra le due società è stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto: operazione complessiva da otto milioni di euro.