N. PIEROZZI, Viola? Mi porto tante cose dietro. Ora...

Il nuovo numero 11 della Pro Patria, Niccolò Pierozzi, arrivato in prestito secco dalla Fiorentina, si presenta ai microfoni del sito ufficiale del club: "Mi sto trovando benissimo, è un mondo stimolante e nuovo per me, al quale mi sto abituando giorno dopo giorno. Siamo un gruppo giovane e per me non è stato difficile ambientarmi. Sono arrivato più tardi ma la prima amichevole è andata bene. Della mia esperienza nel settore giovanile della Fiorentina mi porto dietro tante cose: nei tre anni in Primavera ho vinto anche delle coppe, porto vivacità ma sono qui per migliorare. Mi sento forte sulla corsa sia sulla fascia destra che sulla sinistra, devo migliorare nella mentalità e nell'approccio coi grandi che mi aiuteranno in vista del campionato.Vogliamo fare una grande stagione, su di noi ci sono aspettative importanti, spero di dare qualità assicurando qualche gol e assist".