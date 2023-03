N. PIEROZZI, Felice per esordio in Under 21. Edo...

FirenzeViola.it

L'attuale terzino della Reggiana, ma di proprietà della Fiorentina, Niccolò Pierozzi, ha esordito da titolare ieri con l'Italia Under 21 contro la Serbia e al rientro nello spogliatoio ha trovato un messaggio da suo fratello Edoardo. Ecco le sue parole rilasciate direttamente a figc.it: "Io e Edo siamo una cosa sola, e lo siamo anche a distanza. Ovviamente siamo cresciuti insieme, ora le nostre giovani carriere hanno preso strade diverse ma il sostegno a vicenda non manca mai. E' più contento lui di me per questo esordio, una grandissima emozione. E credo di aver giocato anche un buon primo tempo".

Prosegue: "Spero ovviamente di avere oltre occasioni, ma queste si costruiscono solo con il lavoro quotidiano. Ce la sto mettendo tutta".

La Nazionale under 21 sfiderà l'Ucraina a Reggiuo Calabria: "Sarà bellissimo, perché sono sicuro che il pubblico di Reggio Calabria verrà in massa allo stadio a sostenerci e a godersi una serata che con la Nazionale non capitava da tanto tempo. I tifosi della Reggina sono fantastici, e noi giocatori siamo i primi a essere dispiaciuti per il momento poco favorevole che stiamo vivendo".

Ancora sul fratello, Edoardo: "Giocando nello stesso campionato, ci diamo consigli sugli avversari da affrontare. Non abbiamo particolari riti scaramantici. Peccato solo per quell'autogol...".

I primi ricordi Azzurri dei gemelli Pierozzi, classe 2001, sono invece quelli del Mondiale 2006, vinto dall'Italia con in campo anche Pippo Inzaghi, che oggi allena la Reggina e Niccolò: "Vedevamo le partite al mare con la mia famiglia, sono i miei primi flash legati a un campo di calcio. Inzaghi mi ha fatto una grandissima impressione: trasmette tutto il suo carisma e il suo carattere forte, ma la cosa che mi ha colpito più di tutte è il suo volersi mettere ogni giorno in discussione nonostante da calciatore abbia vinto tutto".

Che fine farà la maglia dell'esordio in Under 21?

"A casa mia, incorniciata, sperando che sia solo la prima. E che in futuro magari serva metterci la N di Niccolò prima del cognome: vorrebbe dire avere nella stessa squadra anche Edo".