MURIEL, Quaglia? Non mi stupisce, corre più di me

Luis Muriel ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro la Samp. Il colombiano ha commentato in particolare il momento di forma di Fabio Quagliarella, suo ex compagno nella squadra doriana: "Non mi stupisce più perché lo conosco, conosco la sua classe e so che ciò che sta facendo è tutto normale. E' un grandissimo giocatore, fare queste cose a 34 anni è difficilissimo ma ho giocato con lui e ha sempre corso molto più di me. Non mi stupisce, sono felice per lui perché se lo merita per il lavoro che ha fatto".