MOYES, Finale difficile da predire: noi diversi da loro

David Moyes, tecnico del West Ham, ha parlato ai microfoni di Sky in vista della finale di Conference League con la Fiorentina: "Penso che sia una finale difficile da predire, abbiamo due culture calcistiche diverse ma quando raggiungi la finale è semplice: tutte le squadre vogliono vincere ed è quello che dobbiamo fare. Dovremo trovare il modo per metterli in difficoltà e mi aspetto che loro facciano lo stesso con noi. Spero che sia una partita divertente per i tifosi e il mio augurio è che il West Ham possa vincere".