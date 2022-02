MOURINHO, Champions? Non piango per la Conference

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Ho fatto più di 150 partite di Champions, sono un privilegiato e non posso piangere perché ora gioco in Conference League. Poi questa settimana non ho visto grandi partite in Champions. Real e Psg non mi sono piaciute". Così Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Verona rispondendo a chi chiedeva se gli mancasse giocare la Champions League. Poi un commento sui tanti casi di covid e le assenze che hanno colpito la squadra: "Domani saranno assenti in nove per diversi motivi. Con nove assenti è difficile per tutti. Dovrò distruggere la Primavera che giocherà domani e mi dispiace ma ci ci servono giocatori per la panchina. Tra questi assenti non c'è ancora Zaniolo. Abbiamo allenamento e poi domani giochiamo alle 18. Vediamo che succede". (ANSA).