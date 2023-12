MOU, Fallo Kayo su Zalewski? Silenzio miglior risposta

È uno José Mourinho che non le manda a dire quello che, in questi minuti, ha postato sul suo Instagram il "film" di Roma-Fiorentina di ieri sera: il tecnico ha condiviso sul proprio profilo quattro istantanee del match, ovvero l'abbraccio con Burdisso, lo striscione in Curva Sud che lo ha riguardato, il fallo di Kayode su Zalewski e il foglietto che il raccattapalle nel recupero ha fatto pervenire a Rui Patricio. In particolare, sullo scatto del fallo del 33 viola sul terzino polacco, Mou ha voluto commentare (in inglese, ma tradotto da FV in italiano): "Il silenzio è una delle più grandi arti della conversazione, disse Marco Tullio Cicerone, antico saggio latino". Ecco il post: