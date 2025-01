MONZA, I convocati contro il Genoa: non c'è Pablo Marì

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sul suo sito ufficiale, il Monza ha reso noto l'elenco dei convocati per la partita di domani sera contro il Genoa. Nella lista di Bocchetti non figurano diversi giocatori, tra i quali Pablo Marì. Il tecnico l'aveva già annunciato ieri in conferenza stampa, con l'assenza dello spagnolo che potrebbe riguardare anche motivi di mercato, essendo sempre più vicino il suo passaggio alla Fiorentina. Questa la lista dei convocati del Monza:

3 Leković, 4 Izzo, 7 Akpa Akpro, 8 Urbański, 10 Caprari, 12 Sensi, 13 Pedro Pereira, 14 Maldini, 20 Forson, 21 Pizzignacco, 24 Maric, 27 Valoti, 30 Turati, 33 D'Ambrosio, 37 Petagna, 42 Bianco, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho, 52 Postiglione, 55 Martins, 57 Colombo, 69 Mazza, 77 Kyriakopoulos, 80 Vignato, 84 Ciurria.