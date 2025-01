MARÌ, Viola e Monza più vicine. Attese novità presto

Fonte: Niccolò Santi

Pablo Marì-Fiorentina: continua a crescere l'ottimismo per la buona riuscita dell'operazione. Come appreso da FirenzeViola.it, il club di Commisso e il Monza si sono ulteriormente avvicinati in queste ore e c'è sempre più fiducia per arrivare alla fumata bianca. Le parti si dovrebbero riaggiornare a partire da martedì: a meno di cambiamenti, infatti, non sono previste novità tra stasera e domani, essendo impegnate nelle prossime ventiquattro ore sia la Fiorentina (ore 20:45 contro la Lazio) che il Monza (domani sera, stessa ora contro il Genoa).