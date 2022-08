MILENKOVIC, Ramadani sonda in Liga e Premier

La Repubblica-Firenze fa il punto sul futuro di Nikola Milenkovic: la società viola, fa sapere il giornale, non svenderà il serbo, che è seguito con concreto interesse da Juventus e Inter. la novità però è che l'agente, Fali Ramadani, lavora per trovare soluzioni anche in Inghilterra e Spagna. Sono giorni di raccolta per poi, nel caso, presentarsi alla dirigenza della Fiorentina con qualcosa di concreto. Dopodichè la Fiorentina potrà muoversi con tempismo per trovare il sostituto.