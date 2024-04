MILENKOVIC, Abbiamo cercato di non subire gol

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nikola Milenkovic ha parlato in zona mista al termine della gara pareggiata per 0-0 alla Doosan Arena di Plzen: “Dal primo minuti abbiamo preso la partita in mano palleggiando molto. Abbiamo creato alcune occasioni, ma sapevamo che c’era la gara di ritorno e per questo abbiamo cercato di non subire gol. Non siamo riusciti a segnare ma al ritorno davanti ai nostri tifosi spingeremo al massimo per passare il turno”.

È stato difficile trovare spazi.

“Sapevamo che il Viktoria Plzen fa un’ottima fase difensiva, chiudendo tanti spazi. Abbiamo mosso palla velocemente per crearci un varco. Oggi non ci siamo riusciti, speriamo di farcela al ritorno”.

A fine partita siete andati a salutare i tifosi.

“Li ringraziamo tanto. Ovunque andiamo loro ci sono sempre. Al Franchi saranno il nostro dodicesimo uomo”.