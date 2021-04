MILAN-SASSUOLO, Diavolo rimontato e poi ko: è 1-2

Clamoroso ko per il Milan che nell’anticipo delle ore 18:30 della 32a giornata crolla in casa (e in rimonta) contro il Sassuolo che si impone al Meazza per 2-1 grazie alla doppietta di Raspadori che ribalta l’iniziale vantaggio rossonero nel primo tempo con Calhanoglu. Con questo ko la squadra di Pioli resta a 66 punti in classifica (e ora rischia il raspassi domani dell’Atalanta, impegnata a Roma) mentre il Sassuolo sale a 49 punti , a -5 dai giallorossi che sono settimi.