MILAN, Out Ibrahimovic: sovraccarico al ginocchio

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - "Domani non ci sarà Ibra per un sovraccarico al ginocchio. Assente anche Leao che rientrerà contro la Roma": lo annuncia il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro l'Empoli. Dovrebbe rientrare però Theo Hernández, out contro il Napoli per influenza. "Theo è diventato più completo, ora fa meglio anche la fase difensiva. Ci dà tanto in fase offensiva. Sta meglio, spero che domani sia in condizioni ottimali", la speranza dell'allenatore. (ANSA).