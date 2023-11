MILAN, Con Ass. Astori riqualifica campo multifunzionale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

In occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Fondazione Milan e Associazione Davide Astori si uniscono per riqualificare un campo multifunzionale, attualmente inutilizzato, in una zona periferica di Milano e contribuire così a garantire un luogo di incontro e divertimento a oltre 500 giovani affiliati a enti, associazioni e istituzioni locali e un punto di riferimento per le famiglie del quartiere.

Le donazioni saranno destinate alla riqualificazione di un campo multifunzionale nella periferia di Milano, che sarà intitolato a Davide Astori per proseguire il suo impegno rivolto al futuro delle nuove generazioni La raccolta culminerà a San Siro in occasione di Milan-Fiorentina, club significativi della carriera di Astori, grazie al supporto di oltre 50 volontari.