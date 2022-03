MIHAJLOVIC (DAZN), Fatto tutto noi. Che peccato

Un Sinisa Mihajlovic amareggiato ha parlato a DAZN dopo la partita contro la Fiorentina: "Ci siamo fatti male da soli prendendo due pali e facendoci espellere. Poi anche in 10 abbiamo rischiato poco o niente, abbiamo avuto un'altra occasione con Arnautovic. La partita è stata equilibrata ma abbiamo fatto tutto noi. Non so come sarebbe finita in 11 contro 11, peccato. Con degli errori come quelli non vinci con squadre più deboli, figuriamoci contro una squadra più forte come la Fiorentina. Unica cosa che non mi è piaciuta è stata la gestione tecnica in alcune fasi di gioco. Diverse volte potevamo gestire meglio le situazioni ma eravamo troppo frettolosi. Per il resto la prestazione c'è stata e l'atteggiamento è stato giusto. Tre mesi fa avremmo perso 3 o 4 a zero: la squadra lotta e dobbiamo guardare il lato positivo. Una squadra che vuole diventare grande però lo vedi nella gestione delle situazioni. Nel primo tempo potevamo fare meglio, la mia squadra sa giocare a calcio quindi mi fa arrabbiare. Mi dispiace che in partita non riescano a mettere in pratica le loro qualità".