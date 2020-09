MESSI, Fine della telenovela: "Resto al Barcellona"

Si chiude la telenovela Messi. A porre la parola fine direttamente la Pulga che ha annunciato tramite un video la volontà di rimanere ancora per questa stagione al Barcellona. Evitando strascichi legali che avrebbero potuto rendere la separazione traumatica, dopo un lungo e vincente percorso insieme. Messi-Barcellona, la storia continua. Almeno per quest'altra stagione. Queste le sue dichiarazioni: "Perché aspettare giorni per parlare? In primo luogo perché dopo la sconfitta di Lisbona è stato molto difficile. Sapevamo che era un rivale molto duro, però non che potesse finire in quel mondo, dando quell'immagine così brutta per il club e per il barcelonismo. Stavo male, non avevo voglia di niente. Volevo solo che passasse il tempo per poi chiarire tutto. Il burofax serviva a rendere la cosa ufficiale. Per tutta la stagione ho detto che sarei voluto andare via, Bartomeu mi ha sempre detto che ne avremmo parlato. Ma non l'abbiamo mai fatto, e il burofax serviva a chiarire che per rendere ufficializzare che volevo andare via. Non per creare un polverone, ma se non l'avessi inviato sarebbe stato come se non fosse successo niente. Mi hanno fatto notare che non l'ho inviato inviato prima del 10 giugno, ma eravamo nel pieno delle competizioni e non era quello il momento".

