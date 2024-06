MERCATO, Szczęsny-Al Nassr a rischio: c'è il Monza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus ha individuato il portiere del futuro in Michele Di Gregorio e per questo il Monza sta cercando un sostituto ed ecco che, secondo quanto riporta SkySport, si delinea uno scenario a sopresa. Wojciech Szczęsny con l'arrivo di Di Gregorio è infatti a un passo dall'addio e sembrava tutto fatto per l'approdo del portiere polacco all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic ma a sopresa spunta proprio il Monza che come detto è alla ricerca di un nuovo numero uno. Il club brianzolo avrebbe così avviato i contatti con Szczęsny, che dunque è l'obiettivo da sogno di Adriano Galliani e di Alessandro Nesta.