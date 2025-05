Mencucci chiede la grazia: "Fiorentina, ora vorrei un aperitivo al Viola Park"

vedi letture

Intervenuto all'indomani della clamorosa vittoria con la Lazio che ha significato una salvezza insperata per il suo Lecce, l'ex dirigente e oggi presidente giallorosso Sandro Mencucci ha raccontato le emozioni del momento: "Ho seguito anche quello che succedeva a Udine: sono doppiamente felice, per il mio Lecce e per la mia ex Fiorentina. Per la salvezza la sofferenza è maggiore rispetto all'andare in Europa. A Firenze dovete essere felici, a Roma ieri sera erano arrabbiati per non essere andati in Conference. Vedo tante cose positive per andare in una competizione europea".

Poi ha parlato di Pongracic: "Veniva da un'esperienza importante in Germania. Forse il cambio modulo può aver dato fastidio ma ha anche avuto problemi fisici. Da noi è stato uno dei migliori in assoluto e sono sicuro che sarà fondamentale per la Fiorentina dopo un primo anno di adattamento".

Infine un auspicio legato alla Fiorentina di Mencucci: "Spero di poter fare un aperitivo al Viola Park dopo ieri, ci terrei. Un fiorentino come me non può non andare nella casa della Fiorentina. Il mio Lecce ha aiutato la Fiorentina ad andare in Conference League, spero nella grazie e poter venire a fare un aperitivo al Viola Park con il mio amico Ferrari. Ci terrei davvero".