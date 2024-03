MELUSO, Troppe voci su questo Napoli e crea instabilità

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, dopo la sconfitta contro l'Atalanta è intervenuto in diretta a Sky Sport: "Siamo dispiaciuti per i tifosi che hanno espresso il loro disappunto a fine partita. C'è stata la sosta, ma venivamo da una bella partita contro l'Inter e nulla faceva presagire un primo tempo così opaco, in cui non c'è stata reattività da parte nastro. Mi sento di poter dire che la squadra si impegna sempre, ma nel primo tempo oggi c'è stato poco agonismo e abbiamo preso dei gol evitabili. La sconfitta è meritata, ma forse un po' larga nelle misure".

La rifondazione è già partita? "Non mi sento di fare questo discorso oggi, certi programmi spettano alla proprietà. Oggi non è il momento di fare consultivi, ma di stringersi attorno a un obiettivo che è quello di fare sempre meglio. Bisogna farlo per i tifosi. In queste settimane se ne sono tante tante e si vengono a creare situazione che provocano instabilità nel club".

La figura del direttore sportivo nel Napoli? "Se sono ancora qui è perché è una situazione che ci sta. De Laurentiis scelse Sarri e Spalletti, ha fatto scelte super felici ma non è l'oggetto della nostra intervista. Oggi parliamo della partita".



Un'idea rapida sul prossimo allenatore del Napoli? "Credo che chi lavora nel calcio cerca di ragionare a 360 gradi. In questi momenti si inizia a pensare alle scelte, nelle prossime settimane si delineerà qualche idea che si ha. Chiedo scusa se ho pensato di non parlare di altro, ma devo cercare di mantenere il massimo livello di attenzione sul campionato, altrimenti lo mandiamo già in archivio e non è così".