MASCHERINE, Sequestrate 140mila con loghi calcio

Mascherine adatte magari per tifare la propria squadra del cuore, ma assolutamente non per proteggersi dal contagio da Coronavirus. E comunque non rispettando le regole. La Guardia di Finanza in mattinata ha sequestrato a Roma oltre 140 mila mascherine non sicure, alcune delle quali con il logo contraffatto di squadre di calcio (Milan e Inter, nelle immagini diffuse sui social, ma anche Juventus e Napoli).