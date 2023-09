MASCHERANO, Beltran non giocherà il preolimpico

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Javier Mascherano, allenatore dell'U23 e dell'U20 dell'Argentina, è intervenuto durante "Como te va" a D Sports Radio, spendendo qualche parola sul nuovo attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran. Queste le sue dichiarazioni in vista del torneo Preolimpico: "Dobbiamo cercare altre soluzioni in attacco perchè non ci sono possibilità che Beltran possa giocare il preolimpico con noi. La Fiorentina non lo lascerà partire".