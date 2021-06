MARTORELLI, Vi dico la mia su Gattuso-Fiorentina

Il procuratore Giocondo Martorelli ha parlato di alcuni temi di casa Fiorentina, a partire dalla frattura con Gattuso: "Dall'esterno diventa capire cosa si siano detti al momento in cui hanno concluso l'accordo: ci si può provare a rendere conto, senza certezze. Mi viene da pensare che gli siano state promesse cose che lui ha ritenuto poi non più congrue. Quando uno sceglie di farsi rappresentare da un procuratore così importante il rischio di eventuali conflitti d'interesse è molto vicino. A prescindere, Gattuso rimane un ottimo allenatore. Ora non c'è altra strada che pagare la clausola per Italiano, allenatore su cui credi. Lo Spezia sarà spiazzato, semmai... Se si lascia lavorare Pradè, con Burdisso possono mettere su una squadra competitiva".

Che ne pensa dell'addio di Antognoni?

"Mi dispiacerebbe moltissimo, sono legato a lui da grande affetto e lo ritengo un grande dirigente con qualità di scouting. Ricordo che negli incontri a Coverciano difficilmente si sbagliava sull'individuare le qualità dei calciatori. Una persona perbene".