MARTORELLI, Caceido-Vlahovic sarebbe il top

L'agente di mercato Giocondo Martorelli ha parlato del mercato viola durante la trasmissione Stadio Aperto di Tmw Radio. Ecco le sue parole:

Caicedo può andare alla Fiorentina?

"Sarebbe un profilo straordinario, e come gioca a fianco di Immobile può farlo con Vlahovic. Sarebbe un'operazione fantastica per l'attacco viola, con le eventuali uscite di Kouame e Cutrone e Caicedo al loro posto, permetterebbe a Prandelli di avere un attacco importante. Ricordiamoci che Vlahovic è solo un 2000, va giudicato dopo un'intera stagione di campionato per capire il futuro. Caicedo ti darebbe certezze e qualità in più, deresponsabilizzando lo stesso Vlahovic".

Davvero giusto cedere Kouame?

"Se Caicedo costa una cifra, è logico che qualcuno deve andare via, anche perché rimangono gli ingaggi da pagare. Certo, è di prospettiva e non si sa cosa potrà dare in futuro, ma è vero anche che la società ha speso quasi 16 milioni l'anno scorso e che non so se per Caicedo ne bastano 8. Sappiamo com'è Lotito, non regala nulla. Alla Fiorentina, poi, non basterà probabilmente solo un attaccante, ma anche un centrocampista con certe qualità, e lì va capito se esce Duncan. Un insieme di situazioni che si evolveranno da qui a fine mese, e possiamo aspettarci due-tre movimenti sia in entrata che in uscita".

Torreira potrebbe davvero arrivare ed essere la svolta?

"Rappresenterebbe il regista per antonomasia. In quel reparto la Fiorentina ne ha però di giocatori, e lì ci giochi in tre: in molti rischiano di non vedere mai il campo. Con Torreira titolare, un'altra maglia va a Castrovilli e l'altra penso ad Amrabat: e i vari Bonaventura, Pulgar, Duncan e Borja Valero stanno fuori, poi. Non penso che la società possa permettersi questo parco giocatori, facendo solo il campionato".