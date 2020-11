Lucas Martinez Quarta è in viaggio verso l'Argentina. A rendere noto che il difensore viola sta per raggiungere il paese sudamericano è proprio la federazione Albiceleste tramite un tweet che comunica appunto che il nuovo acquisto della Fiorentina sta per unirsi al resto della squadra. Di seguito il tweet originale. Il quotidiano Olé aggiunge che Martinez Quarta ha ricevuto l'ok da parte delle autorità sanitarie italiane dopo aver effettuato un tampone con esito negativo. La federazione argentina evidentemente è riuscita a sbrogliare la questione con l'Asl Toscana che aveva imposto lo stop.

#SelecciónMayor El defensor de @acffiorentina, Lucas Martínez Quarta, ya se encuentra viajando hacia el país para sumarse al resto del plantel albiceleste 🇦🇷 pic.twitter.com/5QofsLxsuF — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 10, 2020