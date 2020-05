MAROTTA, Protocollo cambi o l'Inter non può fare ritiro

Come scritto, tra le squadre impegnate in prima linea contro il protocollo sanitario per la ripresa del calcio, c'è l'Inter. A conferma della posizione nerazzurra, arrivano anche dichiarazioni dell'ad Beppe Marotta: "Non vogliamo fare polemica - riporta Repubblica - ma semplicemente con queste regole non saremmo in grado di andare in ritiro. Per questo chiediamo che siano cambiate, o non avremo alternative".