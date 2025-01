MARIANELLA, De Gea per Onana: c'è un limite a tutto

FirenzeViola.it

Continua la crisi del Manchester United, battuto ad Old Trafford dal Brighton per 1-3 grazie soprattutto ad un clamoroso essore del portiere Onana. A tal proposito, queste le parole del commentatore del match Massimo Marianella: “Incredibile il fatto che il Manchester United avesse uno dei portieri più forti degli ultimi 20 anni, cioè de Gea, e non gli abbia rinnovato il contratto perdendolo a zero andando a pagare 60 milioni di euro per Onana. Pazzesco, dovrebbe esserci un limite a tutto”.