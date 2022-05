MARELLI, Il rigore è inesistente. Non capisco il VAR

Al termine di Fiorentina-Roma, dagli studi di DAZN l'ex arbitro Luca Marelli ha criticato fortemente la scelta di assegnare il rigore alla Fiorentina: "Il contatto tra Nico Gonzalez e Karsdorp è veramente minimo, peraltro Guida lascia correre l'azione che si concretizza. La chiamata del VAR è stata strana. Il rigore per me è inesistente e l'on-field-review di Banti ha messo in grande difficoltà Guida perché dopo aver visto il contatto lieve non può non fischiare il rigore. Ma il VAR non è la moviola in campo, sennò ci sono almeno dieci falli così ogni partita. Non mi spiego l'on-field-review perché il fallo è quello di Mancini fuori area ed il VAR non può intervenire, quello in area non c'è. Siamo lontani dai parametri che possano giustificare la chiamata al VAR".