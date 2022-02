MARELLI, Gol Atalanta andava convalidato: l'OFR...

L'ex arbitro Luca Marelli, moviolista di Dazn, ha analizzato a Radio24 l'azione di Fiorentina-Atalanta che a metà secondo tempo ha portato all'annullamento del gol del pareggio di Ruslan Malinovskyi. Ecco la sua opinione in merito: "Ci sono stati un paio di errori. La rete dell'Atalanta andava convalidata per me, perché Hateboer non ha mai impattato sull'azione. E l'altro errore è la on-field review (OFR), perchè stiamo parlando di una valutazione soggettiva. Per me c'è stata una lettura eccessivamente forzata nel gol annullato all'Atalanta: è un sistema che inizia a mostrare un po' l'età. Forse sarebbe il caso di intervenire su questo tipo di fuorigioco. Non parlo di centimetro più o cm meno, quello deve rimanere oggettivo".