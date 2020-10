MARCOLIN, Chiesa a tutta fascia perché ha gamba

L'ex allenatore in seconda della Fiorentina con Mihajlovic, Dario Marcolin, ha parlato a TMW Radio, nella trasmissione "Stadio Aperto", del possibile utilizzo di Chiesa da parte di Pirlo: "Io lo metterei nel suo ruolo d'origine, attaccante esterno a destra, non da laterale invertito. Dopo ha cominciato a interpretare vari ruoli, senza però mai crescere... Pirlo potrebbe fargli fare tutta la fascia, perché a livello organico ha gamba per poter far ripartire l'azione con qualità come facevano Eto'o e Pandev nell'Inter di Mourinho. Credo sia questo l'obiettivo di Pirlo per Chiesa alla Juventus".