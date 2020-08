MARANGON, Per Firenze è un arrivederci. Adesso...

Come anticipato da FirenzeViola.it, Alberto Marangon, non è più il team manager della Fiorentina. L'ormai ex viola, dopo quattro anni passati con questa società, ha voluto ricordare così su Instagram il suo trascorso: "Grazie Firenze per questi quattro anni che mi hanno fatto conoscere una città incredibile e alla quale mi legherà per sempre il ricordo indelebile di chi oggi, purtroppo, non c’è più. Ma per Firenze non sarà un addio ma un arrivederci, io e la mia famiglia abbiamo maturato l’idea di restare in questa splendida città e tornerò ogni qualvolta il campionato me lo permetterà. E da domani si riparte con la mia stagione numero 24. Dove?".

LEGGI ANCHE: FOTO FV, Ultima al cs per Marangon: non è più viola