MANIERO, Vlahovic ha tutto. Fiorentina da Europa

Filippo Maniero si è espresso sul momento della Fiorentina e dei suoi attaccanti: l’ex tra le altre di Milan e Parma, nel corso del suo intervento ha anche parlato di uno dei giocatori di punta dei viola, Dusan Vlahovic: “Vlahovic è un attaccante moderno: bravo tecnicamente e forte fisicamente, bravo di testa e anche abbastanza veloce, insomma sa fare un po’ di tutto. Di attaccanti come lui non ce ne sono tanti in giro, lui sa fare gol ma aiuta anche la squadra. Qualsiasi allenatore vorrebbe avere un attaccante del genere. In generale la Fiorentina dalla metà campo in su è una squadra che non merita questa posizione, ha il potenziale per lottare per l’Europa”.