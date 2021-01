MANIERO, Giocatori viola li vorrebbero tutti

L'ex attaccante Filippo Maniero è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Durante l'intervento ha parlato anche delle delusioni di questo campionato. Queste le sue dichiaraizoni: "Chi sta deludendo di più tra Genoa, Torino e Fiorentina? Mi viene da dire la Fiorentina, se li prendi singolarmente da metà campo in su hanno fior fiori di giocatori, quelli che ogni squadra di Serie A vorrebbe. Non mi aspettavo di vederli lottare laggiù, per non essere invischiati nella zona retrocessione".