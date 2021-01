MANDZUKIC, Fisicamente sono pronto per altri 4 anni

Mario Mandzukic, nuovo attaccante del Milan, ha parlato in conferenza stampa della sua forma fisica sulla quale erano stati sollevati diversi dubbi. Queste le sue dichiarazioni: "Posso dire che mi sono sempre preparato e allenato duramente, sia atleticamente che fisicamente, sono pronto per affrontare tanto calcio e altri 4 anni di professionismo: sono pronto. Non ho mai avuto grossi infortuni, sono in forma".