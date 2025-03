Mandragora scherza con Gosens: "Io lo avrei convocato in Nazionale"

vedi letture

Ai microfoni di Sky Sport, dopo il netto 3-0 impartito dalla Fiorentina alla Juventus, ha parlato Rolando Mandragora, al secondo gol in pochi giorni: “In parte così le motivazioni arrivano da sole. Lavoriamo per questo e oggi siamo contenti. I tifosi ci hanno dato una grande mano e ci godiamo la serata”.

Come si fa a non convocare Gosens in nazionale?

“Non lo so, io lo avrei convocato ma noi ce lo godiamo. È un grande ragazzo, siamo contenti di averlo con noi”