MANDRAGORA, Castrovilli più forte. Ci completiamo

Intervenuto a Sky Sport, il centrocampista dell'Udinese Rolando Mandragora ha commentato anche la crescita di Castrovilli: "È nettamente più forte di me (ride, ndr). È un caro amico e lo apprezzo molto come calciatore: abbiamo due ruoli diversi ma possiamo anche completarci a vicenda. Futuro? Sono dell’Udinese, fa piacere sentire o leggere di squadre importanti interessate a me. Anche se è superfluo parlare di calcio in questo momento".