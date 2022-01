MANDORLINI, Viola concentrata non teme il Genoa

L'allenatore Andrea Mandorlini ha parlato della sfida di questa sera al Franchi tra il suo ex Genoa e la Fiorentina. Ecco le sue parole: "Ci sono tante incognite nel Genoa e in pochi giorni si può cambiare poco, dal punto di vista tecnico da anni c'è poco equilibrio. La Fiorentina viene da una grande vittoria a Napoli e Italiano approfitterà dell'entusiasmo della Coppa e delle difficoltà dell'avversaria. D'altronde dopo due o tre giorni non ci sono grandi incognite sul Genoa se non nel modulo. La convinzione della squadra viola al di là dell'inciampo di Torino è che sta facendo bene ed ha margini di miglioramento perciò credo sia secondario quello che fa il Genoa. Idea viola di calcio sempre uguale? Sta facendo bene e si è prontamente ripresa a Napoli dove poteva succedere tutto e il contrario di tutto ma l'idea è quella, non deve far calare la concentrazione perché ha qualità e forza per poter vincere la partita con il Genoa. Nel club rossoblù negli ultimi anni ci sono stati allenatori che non hanno avuto continuità e non so perché inoltre ora la società sta vivendo anche il cambio di proprietà e la classifica non è buona. Italiano-Vlahovic? Chi meglio di lui che vede il giocatore tutti i giorni può decidere? Il calciatore è pur sempre un uomo e dentro magari ne risente ma in campo mi sembra sereno e segna perciò meglio di così non si potrebbe gestire la situazione di Vlahovic. Corsa all'Europa? Stanno rientrando anche il Torino e ci sono le romane è vero ma la Fiorentina ha tutte le qualità per ambire a tornare in Europa e sarebbe importante"