MANCINI, Nuovo ciclo? Ci vuole tempo. Gattuso...

Protagonista della consueta conferenza stampa della vigilia, il CT della Nazionale italiana Roberto Mancini ha presentato la sfida di Nations League, in programma domani al Molineaux di Wolverhampton, e parlato del momento che gli azzurri stanno attraversando. Ecco alcuni estratti della conferenza: "Sarà una partita dura, come tutte le gare che si giocano contro l'Inghilterra. Non abbiamo ancora deciso chi giocherà, vedremo dopo l'allenamento di stasera. Vale per Gnonto e gli altri, soprattutto per quelli che hanno giocato due gare di seguito. Potessimo riuscire a non stravolgere tutto nella formazione sarebbe meglio. Ma faccio un esempio: Cristante ha giocato due gare in quattro giorni e ce n'è un'altra tra tre giorni. Lì non abbiamo troppe scelte, abbiamo lui, Esposito e forse Locatelli".

Kane ci ha messo tra i favoriti per il prossimo Mondiale, sì è sbagliato o altro?

"Sì, credo si sia sbagliato. Penso..."

Non era meglio anticipare questo nuovo ciclo?

"Era una cosa impossibile da fare. Noi abbiamo vinto l'Europeo ed esattamente dopo un mese e mezzo abbiamo iniziato a giocare. Quella era la squadra che aveva anche iniziato le qualificazioni Mondiali e a parte Chiellini e Bonucci sono tutti ragazzi sotto i 30 anni. Palermo? Abbiamo tirato 40 volte... Purtroppo è così, è inutile tornarci sopra. Non c'era tempo e nemmeno una logica. Non è che avevamo in campo giocatori con più di 32-33 anni, erano tutti giocatori di 27-28 anni".

Secondo lei per gli inglesi è una rivincita questa?

"Potrebbe anche essere, ma è una gara diversa da una finale. Poi si gioca qui, dove solitamente non gioca la Nazionale, e inoltre a porte chiuse. Sarà un'altra cosa".

Sarà una rivincita?

"No, non è una rivincita. Questo è un match completamente differente. In questo momento, l'Inghilterra come Germania o l'Argentina ha tanti top player, difficile indicarne solo uno".

Cancellieri potrebbe giocare dal 1'?

"Credo sia un giovane importante, ha solo bisogno di giocare perché è un calciatore di qualità".

Balotelli ha finito in questa Nazionale?

"Pensavo la domanda fosse il ripescaggio... (ride, ndr). Io voglio bene a Mario davvero tanto e se in questi anni avesse fatto ciò che era capace di fare sarebbe anche tornato. Forse avrei potuto pensarci per la gara di novembre con la Svizzera, quando c'erano 10-12 infortunati. Però... Nel calcio tutto può accadere ma noi dobbiamo puntare sui giovani, all'Europeo e al Mondiale del 2026 che proveremo a vincere".

Un aggiunta finale di Mancini: "Volevo fare un in bocca al lupo a Gattuso, perché attorno a lui si stava creando una situazione assolutamente ridicola. Riparte dal Valencia e sono convinto farà grandi cose. Non c'entra nulla ma volevo dirlo".