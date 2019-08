MALUSCI, I baby già pronti. Davanti serve Politano

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, ha parlato del ritorno in maglia viola di Milan Badelj e della squadra che sta nascendo: “A noi oggi mancava ancora un play ed è difficile trovarlo a basso prezzo: per questo penso che l’arrivo di Badelj sia importante. Non serve tornare su quello che è successo con la sua cessione, adesso si deve voltare pagina. Il croato sarà una pedina importante sia per dettare i tempi alla squadra in campo sia per il suo ruolo di leadership all’interno dello spogliatoio. Ieri l’ho visto molto emozionato e questo può essere solo un elemento positivo. Il Chiesa di Livorno? Al di là di tutte le voci che ci possono essere è un professionista esemplare: a Livorno bisogna fare i complimenti a giocatori come Castrovilli, Sottil e Ranieri, che sono giovani ma hanno dimostrato di poter stare in gruppo. Si vede che alla Fiorentina manca un finalizzatore e io sarei contento se arrivasse Politano. Per formare una Viola all’altezza manca ancora qualche colpo, giocatori che servono alla causa e non presi tanto per prendere”.