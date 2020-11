M. VUTURO, Pietro si è spento con serenità: guerriero

Michele Vuturo, fratello minore di Pietro che è scomparso questa mattina, ha ricordato così lo storico tifoso viola: "Fino all'ultimo giorno, quando andava piano piano spegnendosi, ha voluto vedere i familiari e gli amici di sempre, cioè i vecchi ultras, e si è spento con una serenità e una forza incredibile, salutando le persone a lui più care e dicendomi: "Fratello, so che sto andando via". E' stato un grande lottatore. Non è giusto morire a 60 anni, non mi doveva lasciare così. Da oggi alle 17:00 fino a domattina alle 8:00 sarà esposto alle Cappelle dell’Ofisa in Via delle Panche".