M. SERENA, Montella deve guadagnarsi la conferma

Michele Serena, ex calciatore viola, è intervenuto a TMW Radio, durante Stadio Aperto, per parlare dell'ultimo turno di A e della Fiorentina. Questo ciò che ha detto: "I numeri non si possono cancellare, la classifica è quella. Il pareggio di ieri può dare una iniezione di fiducia alla squadra di Montella. Poi è arrivato il pari con un giovane come Vlahovic, ci stanno lavorando tanto e dicono che arriverà lontano. Aspettiamo la sua esplosione definitiva. Montella? Si deve guadagnare la conferma, come tutti. Per come è venuto il pari, equivale ad una vittoria. Ora aspettiamo la Roma, ma Vincenzo è un tecnico navigato e la vivrà spero nella maniera giusta. Con le grandi comunque vede uno spirito diverso. Sentivo dire che è l'anno zero, visto l'arrivo del nuovo presidente. La Fiorentina è vicina alla zona retrocessione, ma con tre punti in più sarebbe vicino al Napoli. La classifica è molto corta, basta poco per raddrizzare la stagione. Poi tra poco ci sarà il mercato, dove si potrà intervenire per migliorare la rosa. Inter? Il campo va sempre rispettato, ricordo la parata di Dragowski e l'occasione di Lukaku. Forse sembra quasi una beffa, perché le occasioni le hanno avute ma non sono riusciti a sfruttarle. Il gol? Il difensore poteva intervenire sia all'inizio che quando Vlahovic nel finale si è allargato. Lo ha accompagnato ma gli ha anche lasciato lo specchio della porta libero. Poi in più l'attaccante era mancino. Io avrei cercato di contrastarlo".