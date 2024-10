LUTTO, L'Olanda piange la scomparsa di Johan Neeskens

FirenzeViola.it

Addio pesante nel mondo del calcio. Si è spento oggi infatti, all'età di 73 anni Johan Neeskens, leggenda del pallone olandese, protagonista di quella che fu la generazione del calcio totale con Johan Cruijff prima all'Ajax e poi con la nazionale. E a dare la notizia è stata proprio la Federazione Oranje, col seguente comunicato:

"È con grande tristezza che la KNVB ha appreso della morte inaspettata di Johan Neeskens. Johan è stato uno dei nostri più grandi. Ci mancherà enormemente", il messaggio trasmesso tramite canali ufficiali. Johan si trovava in Algeria per il progetto WorldCoaches della KNVB. Le parole ci mancano per questa perdita enorme e improvvisa. Il nostro pensiero va alla moglie Marlis, ai figli, alla famiglia e agli amici. Il mondo non solo dice addio a uno sportivo di talento, ma soprattutto a un essere umano impegnato, appassionato e meraviglioso.

Come giocatore, Johan Neeskens è stato attivo con l'Ajax, il Barcellona e con club degli Stati Uniti. Ha concluso la sua carriera in Svizzera, dove ha vissuto per la maggior parte dell'anno fino ad oggi. Anche come allenatore ha girato il mondo: Svizzera, Australia, Spagna, Paesi Bassi, Turchia e Sudafrica", racconta la Federcalcio Oranje.

Il nativo di Heemsteden ha collezionato 49 presenze nella nazionale olandese. A centrocampo era un vero e proprio trascinatore. Affrontava ogni partita, non si arrendeva mai, copriva tutto il campo, si tuffava spesso nell'area di rigore avversaria e segnava regolarmente. Era amato ad Amsterdam, Barcellona, New York e nel resto del mondo. E soprattutto orgoglioso di aver indossato la maglia arancione per 11 anni".