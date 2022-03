LEGA A, Proiettato uno sponsor russo all'estero

Mentre buona parte del mondo politico, finanziario e imprenditoriale si sta da settimane mobilitando per imporre pesanti sanzioni alla Russia in seguito all’esplosione del conflitto che da circa un mese sta riguardando il Paese governato da Putin e l’Ucraina, anche il mondo del calcio - dalla Fifa alla Uefa - non è stato a guardare, estromettendo tutti i club russi e la Nazionale dalle competizioni sportive tutt’ora in atto e da quelle venture. Ma c’è una realtà che sembra per il momento aver dimenticato le scene di violenza, sopruso e crudeltà che si stanno verificando a poche centinaia di chilometri dall’Italia ed è la Lega di Serie A che nell’ultimo turno di campionato - nella fattispecie nelle immagini trasmesse all’estero dell’anticipo di sabato sera tra Milan ed Empoli - ha lasciato invariata la grafica virtuale dell’aziende 1xBet, una società di gioco d'azzardo online nata in Russia (con sede fiscale a Cipro) e attualmente ancora di proprietà russa (lo confermano il dominio e i suoi tre proprietari della medesima nazionalità) che è in questa stagione sponsor della Lega. Una caduta di stile per il movimento-calcio italiano che cozza terribilmente con il conflitto che in questi giorni sta riguardando l’Ucraina.

Imbarazzante. Mentre il mondo applica sanzioni alla Russia, la verginella Lega Calcio di Serie A trasmette all'estero la pubblicità di un sito di scommesse russo. Per la Lega A la guerra non esiste. Pecunia non olet. Chi sapeva? Chi ha omesso di intervenire? @SerieA @pisto_gol pic.twitter.com/IMBvWehTOh — SpySport (@SpySport00) March 14, 2022