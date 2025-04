Lecce ko, Giampaolo: "Responsabilità mia" e lascia l'intervista. Riflessioni sulla panchina

Il Lecce sconfitto pesantemente in casa dal Como (0-3) rischia di sprofondare in zona retrocessione già in questo turno visto che è rimasto quartultimo a 26 punti, due in più di Venezia ed Empoli che devono ancora giocare. Il tecnico salentino Marco Giampaolo a fine gara ha quasi alzato bandiera bianca a Dazn, lasciando anche anzitempo l'intervista: "L'analisi della partita voi la sapete fare meglio di me, anche da una postazione migliore."Mi assumo la responsabilità, chiaramente sono allenatore e me l'assumo. Mi dispiace moltissimo per i tifosi, 28.000. Mi dispiace per quelli che erano a casa, comunque, tifando Lecce. Mi dispiace per il club. C'è poco da dire, quando subisci tre reti, poi puoi andare a cercare una al novantesimo, una all'ottantacinquesimo, eccetera. Sono sempre tre gol, quindi non mi va di giustificare nulla. Mi prendo tutte le responsabilità del caso, quindi in questo momento c'è grandissima delusione. La delusione di chi è? Non solo da parte di tutti gli altri, ma anche da parte mia. Allora, per questo giro... Vi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio. Parlate voi della partita, grazie".

Futuro in bilico

La sconfitta ha aperto una crisi in casa Lecce con la dirigenza che ha iniziato le riflessioni sull’allenatore, la cui posizione è ora a rischio, secondo quanto riporta SkySport. I salentini infatti non hanno mai vinto nelle ultime 10 partite, delle quali 6 sono terminate con una sconfitta.