Riera sicuro: "Il Betis è favorito sulla Fiorentina, anche per l'ambiente"

Albert Riera parla ancora una volta di Fiorentina e ancora una volta non sono parole al miele. Intervistato dal programma El Pelotazo, il tecnico del Celje che nella doppia sfida con i viola ebbe da ridire sull'atteggiamento di Palladino, ha parlato così della semifinale di Conference:"Ho affrontato il Betis nella prima parte di stagione, ma senza Isco si parlava di un'altra squadra, forse perdeva il 30%. Ora invece mi sembra una squadra in uno stato di forma importante. Per me sono favoriti contro i viola, può dominare ed essere protagonista in entrambe le partite".

Poi si è soffermato sulla Fiorentina: "I loro giocatori migliori sono De Gea, che con noi ha fatto parate importanti, e Kean che fisicamente è una bestia. Per me però il giocatore più importante della Fiorentina è Gudmundsson perché è un attaccante che si muove ovunque in campo. Il Betis dovrà fare attenzione a questi calciatori, sono difficili da gestire".

Sul Franchi: "Lo stadio è molto vecchio e in ristrutturazione. Da una parte è vuoto. I tifosi sono distanti dal campo ma a livello di ambiente il Betis è avanti, giocasse solo quello avrebbe già vinto".