Porte girevoli in casa Lazio? Il Corriere dello Sport spiega che Thomas Strakosha dovrebbe restare in biancoceleste ma le richieste non mancano. Così la società capitolina andrebbe alla ricerca di un nuovo estremo difensore. Occhio all'ipotesi Alban Lafont, talento della Fiorentina, che potrebbe sostituirlo a sua volta con Bartlomiej Dragowski che è ora in prestito all'Empoli.