Lazio, oggi incontro decisivo tra Sarri e Fabiani: l'addio non è da escludere

L’avventura bis di Maurizio Sarri alla Lazio potrebbe già interrompersi. Il tecnico, tornato in biancoceleste dopo l’addio di marzo 2024, è irritato per il blocco del mercato.

Oggi, secondo quanto riporta TMW, incontrerà il direttore sportivo Angelo Fabiani per un confronto decisivo e quella sarà l'occasione per mettere sul piatto sia le perplessità che impediscono all'allenatore di affrontare questo inizio di avventura alla Lazio con la completa serenità, che per capire in quale modo potrà essere allestita una squadra all'altezza per provare a migliorare il deludente settimo posto della passata stagione, che non ha permesso ai biancocelesti di qualificarsi alle coppe europee. Se dall’incontro non arriveranno garanzie concrete, non è escluso un clamoroso passo indietro.